ميقاتي بحث وسكيناس في استكمال التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتس سكيناس بعد ظهر اليوم في السراي.



وحضر اللقاء سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال والوفد المرافق. كما حضر اللقاء مستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.



وتم في خلال اللقاء البحث في استكمال التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي على الصعد كافة.