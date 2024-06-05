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بو حبيب: مقاربة لبنان لحل مشكلة النزوح السوري تندرج ضمن القانون الدولي العام واحترام القوانين اللبنانية

أخبار لبنان
2024-06-05 | 11:52
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بو حبيب: مقاربة لبنان لحل مشكلة النزوح السوري تندرج ضمن القانون الدولي العام واحترام القوانين اللبنانية
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بو حبيب: مقاربة لبنان لحل مشكلة النزوح السوري تندرج ضمن القانون الدولي العام واحترام القوانين اللبنانية

شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب على أن مقاربة لبنان لحل مشكلة النزوح السوري تندرج ضمن القانون الدولي العام واحترام القوانين اللبنانية، وتعكس الاجماع اللبناني الرسمي والشعبي.

كلام بوحبيب جاء خلال لقائه نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس والوفد المرافق، الذي ضم: سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى بيروت ساندرا دووال.

وأكد بو حبيب "ضرورة دعم رؤية لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين الآمنة إلى ديارهم، لا سيما من خلال فصل السياسة عن مسألة النزوح، والدفع قدما لتوجيه المساعدات الى الداخل السوري".

كما دعا إلى دعم التحرك العاجل من أجل تنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سوريا لتحفيز السوريين على العودة إلى بلادهم، وإعادة توفير الخدمات الأساسية.

سفيرة كندا

واستقبل بوحبيب سفيرة كندا ستيفاني ماكولم. وخلال اللقاء، تم التداول في نتائج الزيارة الأخيرة لوزيرة خارجية كندا لبيروت وإمكان زيارة بو حبيب كندا.

سفير أنغولا

كما التقى بوحبيب سفير أنغولا نيلسون كوزمي. وأثنى بو حبيب على علاقات الصداقة بين لبنان ودول القارة الإفريقية، لا سيما على دور الجالية اللبنانية وحضورها الفاعل والإيجابي. 

وتحدث بو حبيب عن أهمية المضي قدما في تعزيز التعاون الاقتصادي مع أنغولا.

وتم الاتفاق على توجيه دعوة إلى وزير الخارجية الأنغولي لزيارة لبنان.

كما استقبل بوحبيب النائب سيمون أبي رميا و السفير الإيراني مجتبى أماني.

أخبار لبنان

بو حبيب

لبنان

النزوح السوري

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