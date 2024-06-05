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علي حسن خليل عرض في قطر مع وزير الخارجية ومسؤولين التطورات في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2024-06-05 | 12:02
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علي حسن خليل عرض في قطر مع وزير الخارجية ومسؤولين التطورات في لبنان والمنطقة
استقبل وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، وجرى إستعراض لآخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
كما عقد خليل لقاء مطولاً مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي جرى خلاله عرض للأوضاع في جنوب لبنان وتطورات الوضع الداخلي، حيث أبدى الخليفي "حرص قطر الدائم على مساعدة لبنان في المجالات كافة".
والتقى خليل أيضاً عدداً من المسؤولين القطريين.
أخبار لبنان
علي حسن خليل
قطر
لبنان
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
محمد الخليفي
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