مقدّمة النشرة المسائيّة 05-06-2024

وسط انقسام حاد في الداخل الاسرائيلي حول صفقة الاسرى مع حماس والحرب مع حزب الله بدأت محادثات اميركية قطرية مصرية في الدوحة تهدف مجددا للتوصل الى وقف النار وضمان اطلاق الاسرى الاسرائيليين لدى حماس.

المحادثات تشكل جزءا من الضغط المكثف الذي تمارسه واشنطن لتحقيق خرق على مستوى الصفقة ويشارك فيها رئيس الاستخبارات الاميركية وليام بيرنز ومستشار الرئيس لشؤون الشرق الاوسط بريت ماكغورك .

وهي تتزامن مع اعلان الجيش الاسرائيلي عودةَ قتاله الى منطقة البريج في وسط القطاع وتأكيدِ بنيامين نتنياهو الجهوزيةَ لشنِ عمليةٍ مكثفة للغاية ضد لبنان، قائلا: "بهذه الطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن للمنطقة الشمالية".

الطريقة الاخرى التي اشار اليها نتنياهو مرتبطة بالديبلوماسية التي تقودها ايضا واشنطن، على الجبهة اللبنانية.

وهي اما تنجح في التوصل الى اتفاق يعيد الامن لمستوطني الشمال، بشروط لا يرفضها حزب الله واما تفشل وحينها يصبح لا مفرَ من الحرب ان لم يكن عاجلا، كون الجيش الاسرائيلي لم ينه معركتَه مع حماس بعد، فآجلا.

وعلى وقع تطور صفقة الاسرى تطور ميداني في الداخل اللبناني .

للمرة الثانية منذ تسعة اشهر وتحديدا في الحادي والعشرين من ايلول الفائت السفارة الاميركية في عوكر تحت النيران .

هذه المرة نيران نازح سوري يحمل بطاقة الـunhcr وصل الى ابواب السفارة وهاجمها نصرة لاهالي غزة فأصاب احد حراسها .

التحقيقات مع المهاجم مستمرة، والتوقيفات السريعة طالت البقاع الغربي والاوسطن والحديث عاد الى الخلايا الارهابية، والاهم ان الخلية التي ينتمي اليها المهاجم كانت متابعة امنيا...

فكيف وصل المهاجم من البقاع الى ساحل المتن الى عوكر، وعلى كم من الحواجز الامنية والعسكرية مر، وهذا مستغرب بحسب قول وزير الداخلية بسام المولوي ...

معطيات سيطالب لبنان بكشفها، فالهجوم حصل على بعد خمسين متر من ارض اميركية في منطقة امنية بامتياز، خرقت بسهولة مطلقة ..