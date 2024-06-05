هجوم مسلح على السفارة الاميركية بتوقيع سوري داعشي

بيان للجيش اللبناني بشأن إطلاق النار على السفارة الاميركية

بيان للجيش اللبناني بشأن إطلاق النار على السفارة الاميركية

الثنائيّ للعريضي: إن كان جعجع لا يعتبر برّي رئيسًا للنواب يروح يدوّر عَلى برلمان ثانٍ (نداء الوطن)