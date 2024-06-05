واشنطن تحذر من أن "تصعيدا" في لبنان سيعرض أمن اسرائيل للخطر

حذرت الولايات المتحدة من "تصعيد" في لبنان بعدما توعّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتنفيذ عملية عسكرية في هذا البلد، معتبرة أن اندلاع نزاع من شأنه فقط أن يضر بأمن اسرائيل.



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر لصحافيين "لا نريد أن نرى تصعيدا للنزاع سيؤدي فقط الى مزيد من الخسائر في الأرواح سواء لدى السكان الإسرائيليين او اللبنانيين، ومن شأنه أن يلحق ضررا هائلا بأمن اسرائيل والاستقرار في المنطقة".