مكتب وزير الداخلية يُوضح: لم يرد اطلاقا على لسان الوزير أن مهاجم السفارة الاميركية نقل متفجرات

أوضح مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في بيان ما يتم تداوله حول مضمون تصريح وزير الداخلية لقناة "العربية".



وقال في بيان" لم يرد اطلاقا على لسان الوزير خلال المقابلة بأن "مهاجم السفارة الاميركية في عوكر نقل متفجرات من مجدل عنجر الى عوكر" ، ومجمل ما ذكره الوزير مولوي بأن مهاجم السفارة نقل الاغراض التي كانت بحوزته داخل حقيبة من منطقة مجدل عنجر وانه دخل الى مدخل احد الابنية وارتدى ما كان بحوزته."

