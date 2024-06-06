ميقاتي عرض وعبدالله إقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديمقراطي" بشأن تمديد سن التقاعد في الإدارة الرسمية

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين صباح اليوم في السرايا وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارته.



ثم استقبل عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله وناقشا الاوضاع العامة والمسعى الذي يقوم به "اللقاء" باتجاه الكتل النيابية لايجاد خرق في موضوع رئاسة الجمهورية، كما بحثا في مسألتين: الاولى تتعلق بدعم اقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديمقراطي" والمرتبط بتمديد سن تقاعد الموظفين في الإدارة الرسمية لكل الفئات منعًا للشغور الموجود وصعوبة التعيينات الجديدة وافساحًا في المجال من الاستفادة من الخبرات الموجودة عند كل الموظفين ومن كافة الفئات، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح موجود منذ سنتين او ثلاث سنوات في المجلس النيابي.



وقال: "أعتقد ان تبني دولة الرئيس والحكومة له سيعطيه دفعًا باتجاه الإقرار والمناقشة، لأن الإدارة اللبنانية وكل المؤسسات تعاني من الشغور وصعوبة توظيف كادرات وامكانات جديدة، واقله في المرحلة الموقتة يجب الاستفادة من الخبرات الموجودة في الأدارة وفي كل المراكز".



ولفت إلى أن "المسألة الثانية التي ناقشتها مع الرئيس ميقاتي هي موضوع تجمع الحكومة في مدينة شحيم والذي بدأ مجلس الإنماء والإعمار العمل به منذ سنوات ليكون مركزًا لكل المؤسسات الرسمية في البلدة والتي تخدم كل منطقة اقليم الخروب. وكان هناك وعد واضح من ميقاتي بايجاد التمويل اللازم لاستكمال المبنى لكي يكون هناك ملجأ لكل المؤسسات الرسمية الادارية والمالية والخدماتية والقضائية".