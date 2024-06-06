أبو فاعور: نعمل على إيجاد صيغة يتوافق عليها الجميع للذهاب إلى تشاور ثم إلإنتخاب

أكّد عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور أن اللقاء لا يطلق مبادرة جديدة وألا عناصر سياسية لها، لافتا الى أن ما يقوم به هو مسعى لايجاد خريطة طريق يستطبع السير بها وصيغة يتوافق عليها الحميع للذهاب الى التشاور ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية.



ولفت أبو فاعور في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن ليس هناك اعتراضًا على فكرة التشاور بالمبدأ وأنه تم تقديم اكثر من اقتراح وأنه لا يوجد اقتراحا مقبولا من الجميع حتى اللحظة، مشيرا الى أنه "ربما قد نصل الى نافذة وهناك اجماع حول التشاور".



وكشف أبور فاعور أن لدى القوات اللبنانية شروط صارمة في ما خص التشاور وأن هذه الشروط غير مقبولة من قبل اطراف اخرى.



وقال أبو فاعور: "عندما زار الموفد الفرنسي الرئيس بري في آخر لقاء تم الإتفاق على مبدأ التشاور ولم يتم الإتفاق على آلية واضحة وبقي هناك الكثير من الأمور الغامضة".

وأضاف: "سيكون هناك رؤية لما وصلنا اليه وسنصارح الرأي العام اللبناني بكل المواقف التي اطلعنا عليها".