عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن

أكّد النائب بلال عبدالله أن الجميع يتحمل مسؤولية إعادة بناء البلد، لافتا الى أن اللقاء الديمقراطي يحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.



وأشار عبدالله بعد لقاء "اللقاء الديمقراطي" و"التكتل الوطني المستقل"، الى أنه "اذا تمكنا من الوصول الى آلية تأخذ في الاعتبار هواجس كل الاطراف فممكن حينها التوصل الى تسوية".



وقال: "بيت فرنجية بيت حوار تاريخيًا والجو كان إيجابيًا وإذا بقي الإستحقاق الرئاسي في لبنان مربوطًا بالحرب في غزة والإنتخابات الأميركية فعندها سنكون في مشكلة كبيرة".



بدوره، أكد النائب طوني فرنجية أن البلد بحاجة إلى أكثر من مبادرة تأتي من الداخل، لافتا الى أنه منفتح على أي حوار بناء ويصب في مصلحة الوطن.



وقال فرنجية: "علينا السعي لإيجاد حلول داخلية بمعزل عن الحلول الخارجية وما لمسناه اليوم من اللقاء الديمقراطي هو الحرص على البلد".