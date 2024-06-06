هذا ما أعلتنه المديرية العام للشؤون العقارية بشأن الإفادات العقارية عن قضاء بنت جبيل

نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتمثلة بالعدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية، ما أدى الى الاقفال القسري لامانة السجل العقاري في بنت جبيل، أعلنت المديرية العام للشؤون العقارية، وبشكل مؤقت، أنه بات بإمكان المواطنين الحصول على افادات عقارية عن قضاء بنت جبيل من مبنى امانة السجل العقاري في النبطية، وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، تسهيلًا لأمور المواطنين خلال هذه المرحلة.