القاضية عون: قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون

اعتبرت النائب العام الاستئنافيّ في جبل لبنان القاضية غادة عون أنّ قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون.



وقالت، في بيان: "لأنّه لا يحق له توقيفي عن العمل."



وأضافت: "هذا القرار يعود حصرا لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من معالي الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة."



وأكّدت أنّها ستتقدم الاثنين بطعن، أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور.



وقالت: "لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة لانه فضلا عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوز لحد السلطة، فانا لم اتبلغ قرار تعيينه مدع عام تمييزي، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز".

وكان مدعي عام التمييز جمال الحجار قرر كف يد القاضية غادة عون للاسباب أدناه.