حريق شبّ في منطقة الشميسة خراج بلدة سحمر

شبّ حريق في منطقة الشميسة خراج بلدة سحمر، نتيجة حركة الرياح وارتفاع درجات الحرارة.



وسارعت فرق الدفاع المدنيّ في الهيئة الصحية الإسلامية مركز البقاع الغربيّ وعناصر المديرية العام للدفاع المدنيّ إلى إطفاء الحريق.



ولا يزال العمل قائمًا على تطويق الحريق وإخماده بالتعاون مع أهالي البلدة.