كتلة تجدد: معوض لم يتحدث عن طرد عبدالمسيح بل عبر عن وجود نقاش

أكّدت كتلة تجدد أنّ النائب ميشال معوض لم يتحدث عن طرد النائب عبدالمسيح، بل عبر وبشكل منسق ومتفاهم عليه داخل الكتلة، عن وجود نقاش مع الزميل، تبعًا لمواقف وخيارات وخطوات اتخذها، لا تتلاءم مع مواقف الكتلة والتي التزم بها أعضاؤها.



وأتى التوضيح، بعدما ورد في بعض الإعلام من مقالات ومغالطات، "حاول أصحابها إضفاء مصداقية عليها مستغلين للأسف كلام الزميل أديب عبدالمسيح".



وقالت الكتلة: "هذه هي أسس النقاش الداخليّ القائم لا غير ومعاييره، والتي سبق وعبر عنها النائب معوض بوضوح وشفافية."



وتمنّت أنّ يؤدي الى تحقيق نتائج إيجابية.