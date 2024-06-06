عزالدين لـ "جدل": القانون يحمي من تمّ التحرّش به.. ويُشدّد العقوبة

اعتبرت النائبة عناية عزالدين ان "جرائم الاعتداء على الاطفال موجودة منذ القدم، ما قبل شبكات التواصل الاجتماعيّ، واليوم هناك قانون يجرّم التحرّش الجنسيّ".



وأكدت في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI ان "95 في المئة من الأطفال يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعيّ وعلى الأهل مراقبتهم وتثقيفهم جنسيًا".



وقالت "القانون يحمي المتحرش بهم جنسيا، ويشدد العقوبة خصوصا إذا كانت الضحية قاصرة أو معوقة، ويرفع الحصانات".