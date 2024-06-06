هيلدا خوري لـ"جدل": خطّ ساخن للتبليغ عن التحرش والعنف ضدّ الاطفال وهو 01772000

كشفت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري ان "عدد المبلغين عن عمليات تحرش لفظيّ أو جسديّ في المدارس كان قليلًا، لكنه ارتفع مع هذه السنة".



وقالت في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـ LBCI "لتحصين أولادنا، يجب أن نقدّم لهم كفايات نفسية معيّنة في المنهج الدراسيّ إلى جانب الكفايات الاكاديمية".



واضافت "في وزارة التربية خط ساخن هو: 01772000 ، يتواصل من خلاله الأطفال وذويهم مع متخصصين في علم النفس للمساعدة".



وأكدت أن "المنهج الدراسي الجديد الذي يعمل عليه مركز البحوث في وزارة التربية يتضمن ماهية الوقاية ويعطي أهمية للصحة النفسية عبر خلق جو آمن في المنزل والمدرسة".