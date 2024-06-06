الشماعي لـ "جدل": غالبية المتحرّشين يتواجدون في بيئة الطفل وليس فقط عبر مواقع التواصل

رأى رئيس البرنامج الوطنيّ للصحة النفسية في وزارة الصحة ربيع الشماعي ان "تواصل الأهل مع الأولاد من الطقوس المهمّة التي تعلّمهم الانفتاح مع الأهل وجعلهم المرجعية".



وأكد في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "عوارض التحرّش أو الاعتداء الجنسيّ مختلفة بين فرد وآخر ولا ننسى أنّ غالبية المتحرّشين يتواجدون في بيئة الطفل وليس فقط في مواقع التواصل الاجتماعيّ".



وقال "الخط الوطني الساخن في وزارة الصحة المتعلق بالصحة النفسية 1564".