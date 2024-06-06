جبور لـ "جدل": القوات لا ترفض التوافق.. وهناك خطة "ب" لقوى المعارضة

أكد مسؤول التواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور ان "القوات لا ترفض التوافق، وهناك محاولة عن سابق تصور وتصميم لابراز هذه الصورة عنا، ونحن نشارك في كل الجلسات الانتخابية".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI ان " هناك خطة "ب" لقوى المعارضة ومجموعة أسماء تُدرس اذا ما تمّ التراجع عن اسم فرنجية للرئاسة".



واضاف "الاشتراكي يُحاول ان يجد حلولا وسطية بيننا وبين الرئيس بري".