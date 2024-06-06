زهران لـ"جدل": حزب الله قال انه اذا دعا بري الى جلسة حوار فسيحضر وبأربع جلسات

رأى مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران ان "الاعراف تحكم هذا البلد بكل مفاصله، والعرف أقوى من القانون ولا مصلحة بأن نركّز على عرف معيّن بدون الآخر".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "جعجع عطّل عندما شعر بأن فرنجية سيصل الى سدّة الرئاسة".



واضاف "اذا اعلن باسيل أنه سيسير بفرنجية، فجعجع سيُعطّل، وجنبلاط أبلغ بري أنه إذا أيّد أي فريق مسيحيّ فرنجية فهو سيسير به".



وأكد أن "حزب الله قال انه اذا دعا بري الى جلسة حوار فسيحضر الحزب وبأربع جلسات".



وكشف ان "هناك لقاء قديم حصل بين ماكرون وسليمان فرنجية ونواف سلام".



ولفت الى ان "الموفد القطري التقى خلال زيارته الاخيرة إلى لبنان "الخليلين" وكان الحديث عن القرار 1701".

وقال "حزب الله لا يريد الحرب".