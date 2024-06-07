الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حمية بحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون

أخبار لبنان
2024-06-07 | 02:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حمية بحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
حمية بحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في سانت بترسبورغ، خلال زيارته المستمرة الى روسيا، اجتماعًا مع وزير النقل في جمهورية روسيا الاتحادية فيتالي سافيليف، وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز نمو العلاقات بين البلدين، ولاسيما في قطاعات المرافىء والنقل.

واكد حمية خلال الاجتماع أن "لبنان يتمتع بموقع جغرافي متميز على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وهو يمتلك عددًا من المرافىء الحيوية ذات مواصفات فنية عالية، بحيث تمكنها من أن تكون محطة ووجهة لكبريات السفن التجارية في العالم"، مشيرًا إلى أن "قرارنا في وزارة الاشغال العامة والنقل كان وما زال في تواصل العمل على تفعيلها، وتحسين خدماتها وتطويرها".

وتطرق إلى موضوع كوريدورات النقل التي تناقش وترتسم اليوم على صعيد العالم، لافتًا إلى أن "لبنان بموقعه المشار إليه، وبمرافئه الموجودة وتلك المخطط لإنشائها وطنيًا أيضًا، يكسبه مزايا تفاضلية بالنسبة لكوريدور التجارة العالمية بين الشرق والغرب، بما يعود بالفائدة الاقتصادية على دولهما على حد سواء".

وقال: "مشاركتنا اليوم في فعاليات منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي SPIEF 2024 تأتي لأجل الاهتمام الذي يوليه لبنان لموضوع كوريدورات النقل المشار إليها أعلاه"، مستعرضًا على الخرائط أهمية وجود لبنان في صلبها، ولما جرى مناقشته خلال إحدى فعاليات المنتدى، ولاسيما لناحية قضايا النقل المتعلقة بخط شمال - جنوب بين دول بريكس بلاس، اضافة الى أهمية وجود تفرع لهذا الخط نحو لبنان، هذا فضلًا عن العوائد الإيجابية لهذا الأمر لصالح دول البريكس بلاس، وعلى بعض دول المنطقة ومنها لبنان بكل تأكيد". 

وتطرق إلى "أهمية توسيع الاستثمارات الروسية في قطاع النقل السككي في المنطقة، ومنها لبنان" ، لافتًا إلى أن "ذلك يمكنه أن يصب في خدمة تفعيل كوريدور النقل شمال - جنوب، إضافةً إلى عوائده الأخرى المشار اليها أعلاه، ولاسيما في حال وجود تفرعات له نحو لبنان".

بدوره، ابدى سافيليف اهتمامًا لافتًا بالشروحات التي استعرضها حمية، ولاسيما لناحية أهمية موقع لبنان بالنسبة لكوريدورات النقل العالمية، مؤكدًا أن "روسيا مهتمة بمواصلة البحث والتعاون مع لبنان في ما خص قطاع النقل"، معربًا عن "استعداد بلاده لإقامة وتفعيل اتفاقيات تتعلق بقطاع النقل بين البلدين".

أخبار لبنان

نظيره

الروسي

تعزيز

التعاون

LBCI التالي
الكتل الحارة الى انحسار اعتباراً من الاحد
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-05-17

سلام عرض في المنامة مع نظيره الأردني تعزيز التعاون في المجالات التجارية والإستثمارية

LBCI
أخبار دولية
2024-04-26

وزير الدفاع الروسيّ لنظيره الإيرانيّ: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكريّ والفنّيّ

LBCI
أخبار دولية
2024-05-27

الرئيس الكوري الجنوبي: سيول وطوكيو وبكين تتفق على تعزيز التعاون الثلاثي

LBCI
أخبار دولية
2024-05-19

وزير الدفاع البريطانيّ: أشعر بقلق بالغ إزاء تعزيز العلاقات الدبلوماسية الصينيّة الروسيّة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:23

مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى

LBCI
أخبار لبنان
04:14

بلاغ من محافظ بيروت بشأن الكشف السنوي على المراجل البخارية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:48

الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery

LBCI
أخبار لبنان
03:31

بوشكيان واصل زيارته الى بروكسيل: تفهم أورويي لدعم الصناعة اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-29

طبيب جرّاح في هذا البلد متّهم بالاعتداء الجنسي في المستشفى: أكثر من 14 تهمة!

LBCI
صحف اليوم
00:16

"التعاونية" تُعيد التغطية الصحية إلى 90% (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
2024-04-06

مناورات مشتركة للفليبين والولايات المتحدة وأستراليا واليابان في مياه تطالب بها الصين

LBCI
فنّ
07:30

نجمة أميركية تكشف عن خبر مُفجع: "محظوظة لأنني على قيد الحياة" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة

LBCI
أخبار دولية
13:12

معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية

LBCI
أمن وقضاء
13:10

منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:52

مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية

LBCI
أخبار دولية
07:45

دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:44

عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن

LBCI
أخبار دولية
05:38

إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

LBCI
حال الطقس
2024-06-06

الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:43

معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google

LBCI
أخبار لبنان
05:56

إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق

LBCI
امن وقضاء
06:55

معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية

LBCI
فنّ
04:44

نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"

LBCI
خبر عاجل
13:59

انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
أمن وقضاء
07:57

٧٠ لاجئًا سوريًّا رفضوا الخروج من كوسبا وأمن الدولة عالجت الأمر

LBCI
فنّ
08:39

"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More