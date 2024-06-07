الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery

أعلن أمين سر إتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز في لبنان نعيم الخواجة رسميًا "صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery والتي تم اقفالها وتوقيف صاحبها ومجلس إدارتها وبعض الموظفين والتشهير بها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاعلامية والصحف والتلفزيونات، على قاعدة أن الشركة تقدم للبنانيين الخبز الفاسد بسبب الطحين الفاسد، إلا أن مختبرات معهد البحوث الصناعية أثبتت أن العينات جميعها صالحة للاستخدام ومطابقة لمواصفات الطحين الذي تسخدمه كل أفران لبنان."



وأشار الخواجة إلى أنه "من هنا يطالب الإتحاد كل من شارك بهذه الجريمة التي هزت المجتمع وقطاع المخابز والافران ورسمت صورة سيئة لا تشبه شركة Wooden Bakery ولا قطاع المخابز والافران، لا بل عرضت الشركة لخسائر معنوية ومادية كادت أن تؤدي الى افلاسها، مع العلم المسبق أن الشركة لها فروع منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية ويعمل فيها مئات الموظفين اللبنانين ومنتشرة في الوطن العربي وحائزة على علامة آيزو."



وأكد "ضرورة سحب كل الفيديوهات والبيانات والاتهامات التي طالت الشركة، لأن الجميع استعجل بالمحاكمة والمحاسبة والجلد والتشهير للشهرة على حساب مصالح الشعب والشركة والأفران."



وختم الخواجة قائلًا: "سيكون لرئيس اتحاد نقابات اصحاب الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور مؤتمر صحفي يتطرق فيه لكل ما حدث ويتخذ موقف من القضية التي تمس الإقتصاد والأمن الغذائي والأفران وسمعتها كي لا تتكرر بالطريقة التي تعامل معها الجميع."

وفي السياق، أصدر معهد البحوث الصناعية تقريره حول الطحين المضبوط من مصنع للخبز تابع لمخابز wooden bakery، مشيراً الى أنه لم يتم كشف أيّ حشرات حية أو سموم الفطريات أو السالمونيلا فيه، وأنّ النتائج تتوافق مع قرارات وزارة الإقتصاد.





