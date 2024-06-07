مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى

مبارك مارون بو حرب مفقود... هل تعرفون شيئًا عنه؟

مبارك مارون بو حرب مفقود... هل تعرفون شيئًا عنه؟

بلاغ من محافظ بيروت بشأن الكشف السنوي على المراجل البخارية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت