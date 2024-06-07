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مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى

أخبار لبنان
2024-06-07 | 04:23
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مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
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مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء في 17 و18 حزيران 2024.
 
للاطلاع على المذكرة اضغط هنا

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