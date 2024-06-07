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القوات تطالب المفوضية السامية للاجئين بوقف إعطاء بطاقات لجوء بعد حادثة السفارة الأميركية
أخبار لبنان
2024-06-07 | 05:19
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القوات تطالب المفوضية السامية للاجئين بوقف إعطاء بطاقات لجوء بعد حادثة السفارة الأميركية
أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بيانًا أشارت فيه إلى أنه "بعد أن تبين بأن الهجوم المسلح الذي نفذه السوري "قيس فراج" على السفارة الأميركية يحمل بطاقة لجوء من المفوضية السامية للاجئين، وبعد أن أكدنا مرارًا وتكرارًا أن بطاقات اللجوء التي تمنحها المفوضية ليست قانونية ولا شرعية وتتم من دون تنسيق مع الدولة، فإن المفوضية مطالبة بوقف إعطاء بطاقات لجوء، كما مطالبة بوقف العمل بهذه البطاقات كلها".
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