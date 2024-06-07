ميقاتي: نثمّن عاليًا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل الجهود لوقف التصعيد

رحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالبيان الصادر عن قادة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا والذي شدّد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتوحيد جهودهم من خلال المساعدة على خفض التوتر على طول الخط الأزرق، وفقًا للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة.



وقال ميقاتي: "إنّنا نثمّن عاليًا هذا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل الجهود لوقف التصعيد."





واعتبر أنّ الأولوية هي التواصل مع أصدقاء لبنان في العالم ودول القرار للجم التصعيد ووقف العدوان الاسرائيليّ على جنوب لبنان.



ولفت إلى أنَّ الاتصالات الديبلوماسية اللبنانية جنّبت لبنان في العديد من المحطات مخاطر الخطط الاسرائيلية لتوسيع الحرب، ليس في اتجاه لبنان وحسب، إنما على مستوى المنطقة، وهذا التوجّه عبر عنه بيان الدول الاربع بتشديده على العمل لتجنب التصعيد الإقليميّ.



وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إثر اجتماعه بميقاتي: "عرضنا الأوضاع التربوية على مشارف نهاية العام الدراسيّ الحاليّ وأكدت أن وزارة التربية أجرت الاستعدادات لإجراء الامتحانات الرسمية التي ستكون في موعدها إبتداءًا من 29 حزيران ولمدة ثلاثة ايام."



وأضاف: "كل ما يقال في بعض المواقع ووسائل الاعلام من قبل جوقة التخريب الذي تعودنا عليها للتشكيك بامكانية الوزارة للقيام بهذه الامتحانات ستبددها الوقائع والحقيقة التي ستظهر للعلن."



وأعلن أنّه سيعقد اجتماعًا لتحديد مراكز الامتحانات والإجراءات اللوجستية للتأكيد أن الامتحانات قائمة في موعدها.



وعرض مع ميقاتي سير التحضيرات في تعديل ورشة المناهج الجديدة التي مضى عليها 27 عامًا. واعتبر أنّ الأولوية هي التواصل مع أصدقاء لبنان في العالم ودول القرار للجم التصعيد ووقف العدوان الاسرائيليّ على جنوب لبنان.ولفت إلى أنَّ الاتصالات الديبلوماسية اللبنانية جنّبت لبنان في العديد من المحطات مخاطر الخطط الاسرائيلية لتوسيع الحرب، ليس في اتجاه لبنان وحسب، إنما على مستوى المنطقة، وهذا التوجّه عبر عنه بيان الدول الاربع بتشديده على العمل لتجنب التصعيد الإقليميّ.وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إثر اجتماعه بميقاتي: "عرضنا الأوضاع التربوية على مشارف نهاية العام الدراسيّ الحاليّ وأكدت أن وزارة التربية أجرت الاستعدادات لإجراء الامتحانات الرسمية التي ستكون في موعدها إبتداءًا من 29 حزيران ولمدة ثلاثة ايام."وأضاف: "كل ما يقال في بعض المواقع ووسائل الاعلام من قبل جوقة التخريب الذي تعودنا عليها للتشكيك بامكانية الوزارة للقيام بهذه الامتحانات ستبددها الوقائع والحقيقة التي ستظهر للعلن."وأعلن أنّه سيعقد اجتماعًا لتحديد مراكز الامتحانات والإجراءات اللوجستية للتأكيد أن الامتحانات قائمة في موعدها.وعرض مع ميقاتي سير التحضيرات في تعديل ورشة المناهج الجديدة التي مضى عليها 27 عامًا.