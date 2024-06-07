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ميقاتي: نثمّن عاليًا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل الجهود لوقف التصعيد

أخبار لبنان
2024-06-07 | 06:03
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ميقاتي: نثمّن عاليًا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل الجهود لوقف التصعيد
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ميقاتي: نثمّن عاليًا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل الجهود لوقف التصعيد

رحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالبيان الصادر عن قادة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا والذي شدّد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتوحيد جهودهم من خلال المساعدة على خفض التوتر على طول الخط الأزرق، وفقًا للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة.
 
وقال ميقاتي: "إنّنا نثمّن عاليًا هذا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل الجهود لوقف التصعيد."


واعتبر أنّ الأولوية هي التواصل مع أصدقاء لبنان في العالم ودول القرار للجم التصعيد ووقف العدوان الاسرائيليّ على جنوب لبنان.

ولفت إلى أنَّ الاتصالات الديبلوماسية اللبنانية جنّبت لبنان في العديد من المحطات مخاطر الخطط الاسرائيلية لتوسيع الحرب، ليس في اتجاه لبنان وحسب، إنما على مستوى المنطقة، وهذا التوجّه عبر عنه بيان الدول الاربع بتشديده على العمل لتجنب التصعيد الإقليميّ.

وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إثر اجتماعه بميقاتي: "عرضنا الأوضاع التربوية على مشارف نهاية العام الدراسيّ الحاليّ وأكدت أن وزارة التربية أجرت الاستعدادات لإجراء الامتحانات الرسمية التي ستكون في موعدها إبتداءًا من 29 حزيران ولمدة ثلاثة ايام."

وأضاف: "كل ما يقال في بعض المواقع ووسائل الاعلام من قبل جوقة التخريب الذي تعودنا عليها للتشكيك بامكانية الوزارة للقيام بهذه الامتحانات ستبددها الوقائع والحقيقة التي ستظهر للعلن."

وأعلن أنّه سيعقد اجتماعًا لتحديد مراكز الامتحانات والإجراءات اللوجستية للتأكيد أن الامتحانات قائمة في موعدها.

وعرض مع ميقاتي سير التحضيرات في تعديل ورشة المناهج الجديدة التي مضى عليها 27 عامًا.


وأمل، خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، عرض المناهج الجديدة وتعديلاتها على مجلس الوزراء لاطلاق صفارة الإنذار لبدء تطبيقها تدريجيًا إبتداء من العام الدراسيّ المقبل أو الذي يليه بعد طباعة الكتب وانجاز كل الاستعدادات.

وأكّد أنّ الامتحانات ستكون موحدة لجميع الطلاب على الاراضي اللبنانية، وأنّ كل ما يقال عكس ذلك هو غير دقيق، ومراكز الامتحانات ستأخذ بعين الإعتبار العنصر الأمنيّ.

وعرض وزير الطاقة والمياه وليد فياض، خلال الاجتماع مع ميقاتي، تطور العمل في برنامج القرض الذي يعمل عليه البنك الدوليّ في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة.

وقال: "لقد تبلغنا من ميقاتي بأنه استلم نص الكتاب الذي أرسلته اليه جوابًا على رسالة شركتي "توتال انرجي" و "قطر انرجي" بالنسبة لمعمل الطاقة المتجددة بقدرة نحو100 ميغاوات حيث اقترحنا حلًا قانونيا يسمح بالاسراع في تنفيذ هذا المشروع لتتمكن الشركتان من الإستثمار في بناء المعمل."

وأضاف: "أرسل ميقاتي لهما الرسالة حسب اقتراح وزارة الطاقة، ونتمنى الآن أن يتعامل الجانبان القطريّ والفرنسيّ معها بإيجابية."

ورداً على سؤال عن زيادة التغذية بالكهرباء قال : "هناك زيادة في تغذية الكهرباء، فمؤسسة كهرباء لبنان تعمل مع مجموعتي دير عمار والزهراني وتنتج ما يعادل نحو 450 ميغاوات والآن  سيرتفع الإنتاج في نصف شهر حزيران إلى نحو600 ميغاوات، وهذا  يعني بأن هناك  ساعات تغذية إضافية، وبما أننا في فترة الصيف والحر فستزيد الحاجات نظراً الى اللجوء الى المكيفات وتصبح الحاجة الى الكهرباء أعلى، فهذا الاجراء يسمح بالمحافظة على نظام التغذية الموجود ولا يمكن أن يعطي أكثر لأن الحاجات في كل الأماكن ستكون أكبر مما كانت في فصل الربيع، وبالتالي هذا يسمح بالمحافظة على نظام التغذية الحالي، ونسعى أيضا لشراء الفيول  ولدى المؤسسة الاموال اللازمة لذلك لزيادة التغذية أكثر".

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