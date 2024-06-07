بيان الايليزيه: الحفاظ على الاستقرار في لبنان أمر بالغ الأهمية

أكد رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، ان الحفاظ على الاستقرار في لبنان أمر بالغ الأهمية.



واعرب القادة الاربعة في بيان وزعه الايليزيه عن تصميمهم على توحيد الجهود لدعم وقف التصعيد على طول الخط الأزرق، وفقًا للقرار 1701، داعين جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد إقليمي إضافي.