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مناقصة ترحيل المواد الخطرة من منشآت النفط في البداوي والزهراني إلى المرحلة الاخيرة

أخبار لبنان
2024-06-07 | 10:14
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مناقصة ترحيل المواد الخطرة من منشآت النفط في البداوي والزهراني إلى المرحلة الاخيرة
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مناقصة ترحيل المواد الخطرة من منشآت النفط في البداوي والزهراني إلى المرحلة الاخيرة

جرى في وزارة الطاقة والمياه فض الملفات الادارية للشركات المشاركة في مناقصة ترحيل المواد الخطرة من منشآت النفط في البداوي والزهراني.

وانتقلت الى المرحلة الثانية والأخيرة كل من شركة أغرومك اللبنانية وشركة ترايد وايست الالمانية بانتظار موافقة هيئة الشراء العام لفض مغلفات الاسعار لكل من الشركتين.

أخبار لبنان

منشآت النفط في البداوي والزهراني

وزارة الطاقة

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