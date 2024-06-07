لقاء مطوّل بين باسيل والاعتدال الوطني

في اطار تفعيل المبادرات الرئاسية، عقد لقاء مطوّل في اللقلوق بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ونواب كتلة الاعتدال الوطني .



الاجتماع الذي تخلّله غداء تركّز البحث فيه على الملف الرئاسي ومبادرة كتلة الاعتدال بخصوصه واهمية تنسيق المواقف من التشاور، وصولاً للتوافق على رئيس للجمهورية او التنافس الديمقراطي في الانتخابات عملًا بالدستور .