وزير البيئة أطلق من بكفيا وبسكتنا وبيت مري الحملة الوطنية للوقاية والحد من حرائق الغابات

أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين الحملة الوطنية للوقاية والحد من حرائق الغابات 2024.



وقام اليوم بجولة متنية استهلها في بلدة بسكنتا، حيث أطلق من مركز الدفاع المدنيّ ورشة عمل لوضع مخطط للوقاية من الحرائق في بسكنتا وجوارها لهذا الموسم، بالتعاون مع بلدية بسكنتا برئاسة رئيسها جورج العلم وجمعية "بسكنتا بيتنا".



وشدد ياسين على أهمية توعية الجهات على أهمية البدء بأعمال تنظيف الاحراج والمساحات الأكثر عرضة للاحتراق لاستباق أي حريق.



ثم انتقل وزير البيئة إلى بكفيا، حيث أقيم بالتعاون مع بلدية بكفيا المحيدثة حفلة رسمية تحت شعار "حريق بالناقص"، أطلق من خلاله الوزير ياسين الحملة الوطنية للوقاية والحد من حرائق الغابات لموسم 2024.



وعرضت ممثلة البنك الدوليّ أندريا كوتر ورقة السياسات في شأن إدارة الغابات في لبنان وتخفيض خطر الحرائق من خلال إدارة الغابات المستدامة.



وأكّدت أنّ البنك الدوليّ يحضّر مشروعًا بقيمة 3.5 ملايين دولار أميركيّ، للوقاية من الحرائق وتأسيس صندوق لدعم الاستجابة السريعة ودعم المجتمعات في ادارة افضل للغابات في جبل لبنان وعكار والضنية.



وعرض ياسين لحرائق الكبيرة التي شهدها لبنان سواء في الشوف أو المتن أو القبيات.



وأوضح أنّ وزارة البيئة أعلنت، منذ عامين، اعتماد الاسبوع الاول من شهر حزيران كل عام كأسبوع وطنيّ للوقاية والحد من حرائق الغابات كجزء من خطة الطوارىء الوطنية لمكافحة حرائق الغابات.



وعُرض بوستر من تنظيم جمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC حول اجراءات مواجهة خطر حرائق الغابات.



وانتقل وزير البيئة إلى بيت مري، حيث نُظّم عمل تطوعيّ للوقاية من حرائق الغابات، عبر تنظيف حرج بيت مري الذي تعرض للاحتراق في خريف 2021.