غادة عون تناشد زملاءها في نادي القضاة: كيف يمكنكم السكوت عن تدخل ميقاتي الفاضح في القضاء؟

ناشدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون زملاءها في نادي القضاة، إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي، أمام ما يحصل.



وقالت، عبر حسابها على منصة "اكس": "معظمكم مشهود له بالنزاهة، فلا يمكنكم السكوت عن قيام مدعي عام تمييزيّ بالتكليف بالانقضاض عليّ بهذا الشكل خلافًا للقوانين، أوّلًا بترؤسه الهيئة، التي طردتني ومن ثم بتوقيفي عن العمل."



وأضافت: "هذا موقف مبدئيّ قانونيّ صرف إنحياز الرئيس الحجار ضدي واضح .ولماذا طردني لمخالفة موجب التحفظ، او لكلام قلته في حديث خاص. ثم لماذا جردني من صلاحياتي خلافا للقانون؟ أليس لاني توصلت في تحقيقاتي خاصة مع شركة اوبتيموم الى نتائج حاسمة، خاصة في موضوع شركة اوبتيموم المتورط فيها نافذين من سلامة وجر."



وختمت: "رحمة لما تبقى من امل للبنانيين بالقضاء. انتم اقسمتم اليمين على احترام القوانين والمحافظة على حقوق الناس كيف يمكنكم السكوت عن هذه المجزرة؟ كيف يمكنكم السكوت عن تدخل الرئيس ميقاتي الفاضح في القضاء لمؤازرة مدعي عام التمييز .انتم حماة العدالة لا تضحوا بما تبقى منها".