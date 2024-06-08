ماكرون: مضاعفة الجهود لتجنب انفجار في الشرق الأوسط سيما في لبنان... وبايدن رحّب بعودة أربعة رهائن إسرائيليين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا والولايات المتحدة ستضاعفان جهودهما لتجنب انفجار الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في لبنان حيث شدد على ضرورة خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله.



واشار ماكرون، وهو يقف إلى جوار نظيره الأميركي جو بايدن الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا، إلى أن باريس وواشنطن شهدتا أيضا استراتيجية تصعيد من جانب إيران في المنطقة، مؤكدا أن البلدين عازمان على ممارسة الضغط اللازم لوقف هذا التصعيد.

من جهة أخرى، رحّب الرئيس الأميركيّ جو بايدن بعودة أربعة رهائن إسرائيليين الذين أُنقذوا أحياء في غزة.



وقال خلال المؤتمر الصحافيّ إنه ينضم إلى مضيفه في الترحيب بعودة الرهائن.



وتعهّد بعدم التوقف عن العمل حتى يعود الرهائن جميعهم إلى ديارهم والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.