الأب الأنطوني ميشال الجلخ أمينا لسرِ دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان

أقيمَ في الصرحِ البطريركي في بكركي حفل السيامة الأسقفية للأب الأنطوني ميشال الجلخ كأمين لسرِ دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان، وذلك بوضع يد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.



المطرانُ الجديد الذي شَغَل لسنوات منصب أمينِ سر مجلسِ كنائس الشرق الأوسط ، سيَحتفل بقداسِ الشكر عند العاشرِة والنصف من قبل ظهرِ الأحد في دير مار روكز - مقر الرئاسة العامة للرهبانية الأنطونية في الدكوانة.