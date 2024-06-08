تحضيرات لإحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدّويهي الإهدني

بدعوة من إتحاد بلديات قضاء زغرتا وبلدية زغرتا- إهدن وبالتّعاون مع مؤسّسة البطريرك الدّويهي، تم الاعلان عن قسم من تحضيرات القضاء، لإحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدّويهي الإهدني.



وتطرق اللقاء إلى مضمون عرس التطويب، والنصب الذي نفذه الفنان رودي رحمة، والذي سيُمرر على الأماكن التي عاش فيها الطوباوي.



وشارك في الحفل وزراء ونواب وأبناء المنطقة.



وفي المناسبة، شدد رئيس إتحاد بلديات زغرتا زعني الخير على أهمية التعاون بين بلديات القضاء لإنجاح إحتفال التطويب.



أما رئيس بلدية زغرتا إهدن أنطونيو فرنجية، فأعلن عن زهرة ستحمل إسم الطوباوي الدويهي في محمية إهدن.