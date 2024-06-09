الخارجية تدين مجزرة مخيم النصيرات: إنتهاك خطير وواضح للقانون الدولي الإنساني

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل اخيرًا في مخيم النصيرات في قطاع غزة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، بعد يومين من استهدافها لمدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تؤوي نازحين فلسطينيين في المخيّم نفسه، حيث سقط أيضًا عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين.



واعتبرت الوزارة ان "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ما يطيل هذه الأزمة ويقوض أي فرصة لحل عادل وشامل يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين".



ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "التحرك بشكل فوري وحاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية والضغط على إسرائيل للإمتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني".