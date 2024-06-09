بيان لإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة... هذا ما جاء فيه

أصدر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان بيانًا أشار فيه إلى أن موعد استحقاق الدفعة الثالثة لصندوق التقاعد في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة قد أشرف على نهايته المحددة في 15 حزيران 2024، مذكرًا كل المدارس الخاصة غير المجانية بضرورة الإلتزام بهذا الموعد لكي يتسنى لإدارة الصندوق إعطاء المعلمين المتقاعدين الستة رواتب المتفق عليها في البروتوكول الموقع بتاريخ 22 كانون الثاني 2024.



وطالب الإتحاد الحكومة قبل فوات الأوان بضرورة إصدار مرسوم تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والذي رفعه وزير التربية والتعليم العالي القاضي الدكتور عباس الحلبي الى مجلس الوزراء منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، تمهيدًا لإيجاد حلول مناسبة لمشكلة تعويض المعلمين للعام الدراسي القادم. وأشار إلى أن هذا الأمر قد في البند السابع من البروتوكول الذي اطلعت عليه الحكومة ووافقت عليه في جلستها المنعقدة في نهاية شهر كانون الثاني 2024.



لذا، حذر الإتحاد من أن عدم إصدار المرسوم سيؤدي الى انهيار حتمي للصندوق يدفع ثمنه ما يزيد عن ثلاثين الف معلمًا في المدارس الخاصة وتتحمل عواقبه الدولة اللبنانية برمتها.