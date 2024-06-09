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الإتحاد العمالي العام يرفض رسم اللاصق المالي الإلكتروني

أخبار لبنان
2024-06-09 | 04:31
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الإتحاد العمالي العام يرفض رسم اللاصق المالي الإلكتروني
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الإتحاد العمالي العام يرفض رسم اللاصق المالي الإلكتروني

رفض الاتحاد العمالي العام رفع قيمة الرسوم والضرائب المستحقة وغير المبررة.

وقال في بيان: "يطل علينا رسم جديد إسمه اللاصق المالي الإلكتروني الذي يلامس ويزيد أحيانًا على رسوم الميكانيك المقررة والمضاعفة عملًا بالسياسات الضريبية المجحفة".

وأشار اليان إلى أن الاتحاد باشر سلسلة اتصالات لإلغاء هذا الرسم المجحف والذي يصب في خانة تشليح الناس مداخيلها ومدخراتها.

وأعلن الاتحاد الذي خاض وما زال معركة المعاينة الميكانيكية حفاظًا على حقوق الموظفين بعودتهم الى أعمالهم وحفاظًا على السلامة المرورية وعلى أجهزة الدولة وممتلكاتها من التلف وخاض أيضًا معركة إعادة موظفي هيئة إدارة السير الى مراكزهم عبر مراسلاته مع رئاسة الحكومة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ومحافظ بيروت وبانتظار صدور الأحكام القضائية بحق المرتكبين أنه حقق بعض التقدم في هذا الإطار، وسيستكمله بالملصق المالي المرفوض حتمًا وصولًا الى إلغائه بالتعاون مع كل من يحمل حسًا وطنيًا ونقابيًا وإنسانيًا.

أخبار لبنان

العمالي

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