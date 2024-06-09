باسيل: يجب بذل جهد لتأمين تفاهم على رئيس توافقي والعرف الفعلي الذي يجب أن نخشاه هو استسهال الفراغ

أعلن النائب جبران باسيل بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي أننا "نبدأ تحركنا من الصرح البطريركي وهذا أمر بديهي وطبيعي وكنا استبقنا الفراغ من الديمان قبل سنتين."وأشار إلى أن "سنة مرت على آخر جلسة إنتخاب ولم ننجز شيئًا، وهناك خسائر يومية تترتب علينا جميعًا كبلد ومجتمع."وأكد أن "هناك عملية تعطيل لانتخاب رئيس،" مشددًا على أنه "يجب بذل جهد لتأمين تفاهم على رئيس توافقي يتمتع بصفتين بناء الدولة وحماية لبنان، وهؤلاء الأشخاص موجودون إذا كنا فعلًا نريد إنتخاب رئيس للجمهورية."ورأى أن "العرف الفعلي الذي يجب أن نخشاه هو استسهال الفراغ الرئاسي،" معتبرًا أنع "يجب فصل الملف عن أي معطى آخر."