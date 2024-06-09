وفاة سوريين إثنين غرقا في نهر الكلب

قضى الشابان السوريان (ع.خ) و(ه.ف) غرقا بينما كانا يمارسان هواية السباحة في مصب نهر الكلب.



وقد سارعت إلى المكان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني لإنتشال الجثتين، وتم نقل جثة الأول الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية، والثاني إلى مستشفى أبو جودة في جل الديب.