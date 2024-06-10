الدفاع المدني يُنبّه: لا تتركوا الأطفال داخل السيارات لفترة طويلة في ظل أشعة الشمس

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات من المخاطر المحدقة بالمواطنين في هذه الفترة من السنة.



وشدّدت على ضرورة توخي الحذر من ترك الأطفال داخل السيارات لفترة طويلة من الوقت، في ظل أشعة الشمس الحارقة، ما قد يعرضهم لمخاطر صحية بالغة الخطورة قد تصل في بعض الحالات الى خطر الوفاة.







