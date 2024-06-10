الراعي: لا يمكن بحكم الدستور وجود أي يوم فراغ في سدّة الرئاسة الأولى

الراعي: ما هي الدوافع الخفيّة لعدم انتخاب رئيس للجمهورية

شدد البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي على أنه لا يمكننا إلّا أن ننظر إلى الواقع اللبنانيّ من دون رئيس للجمهوريّة منذ سنة ونصف، وكأنّ شيئًا لم يكن، إذ لا يمكن بحكم الدستور وجود أي يوم فراغ في سدّة الرئاسة الأولى.



وأشار الراعي الى أن المادّة 73 من الدستور تسنّ على انتخاب الرئيس الخلف قبل شهرين من نهاية عهد الرئيس السلف، سائلا: "ما هي أبعاد هذا الفراغ المراد، والجنوب اللبنانيّ مهدّد بالحرب، بل هو في حالة حرب باردة: بيوتٌ تُهدم، حرائق في البساتين والأراضي المزروعة، والقتلى يتساقطون، والناس يهجّرون ويهاجرون، وخرائط جديدة تُرسم في بلدان الشرق الأوسط، وترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل، وبينه وبين سوريا. فما هي الدوافع الخفيّة لعدم انتخاب رئيس للجمهورية؟".



كلام الراعي جاء خلال افتتاح أعمال سينودس الكنيسة المارونية في بكركي.