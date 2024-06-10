خواجة للـLBCI: المبادرات الرئاسية أفضل من حالة الجمود..الذين لا يريدون لبرّي ادارة الحوار "محصورون"

أعلن النائب محمد خواجة ان "المبادرات الرئاسية أفضل من حالة الجمود، ولكن كثرة المبادرات ككثرة الطباخين".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "هناك مشتركات بين غالبية المبادرات، وكل المبادرات إن كانت خارجية أو داخلية لم تقدم شيئاً جديدا، وليست عملية كالمبادرة التي قدّمها الرئيس نبيه بري في 31 آب".



واضاف "تصرّفنا تصرّفًا ديمقراطيًا لا يتعارض مع الدستور ولا مع النظام الداخلي للمجلس".



وأكد أن " افضل مكان للحوار، هو "المؤسسة الام" التي هي مجلس النواب، وهذا المجلس مع الموزاييك القائم فيه، لن تتمكن من ادارته اي شخصية الا الرئيس بري".



ولفت الى ان "الذين لا يريدون للرئيس بري ادارة الحوار "محصورون"، وغالبية الكتل تعلم انه لا يمكن ادارة عملية معقدّة وفيها انتخاب الرجل الاول في البلاد، والذي يدير هذا الحوار غير بري".



وشدد على ان " اي نشاط في المجلس يخضع لرئيس المجلس، ولن نقبل بحوار خارج المجلس، ولن نقبل بحوار الا برئاسة بري الذي هو ضمانة لنجاح الحوار".



وقال "القوات اللبنانية غابت عن "موازنات"، ونحن على خصومة سياسية معها ولكن لن نكون مرتاحين بغيابها عن طاولة الحوار".



واضاف " المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جاء لتقريب وجهات النظر، ولا يبدو أنه كان ناجحًا كثيرًا، افليس أفضل وأسرع أن نجلس مع بعضنا مع احترامي للدور الفرنسي والقطري والسعودي والايراني وغيرهم؟ أو أن الكنيسة القريبة لا تشفي؟ ولماذا لا نجلس في المجلس النيابي؟".