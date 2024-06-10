الجميّل لفرنجية: بدل أن نترشح كلّنا فالننسحب كلّنا..لأننا كلّنا "طرف"

أكد النائب سامي الجميّل انه "لا يتتظر نتائج حرب ولا يراهن على أي شيء يأتي من الخارج، ويهمّه انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت".



وقال بعد لقائه وفد تكتل "اللقاء الديمقراطي" "مستعدون لتخطي الشكليات ولكن هل من ضمانة؟ هل سينسحب فرنجية ونبحث في اسماء اخرى؟ كل مانطلبه هو الضمانة".



واضاف "المشكلة التي نحن أمامها اليوم هي أن فريق "حزب الله" وحلفائه يرفض المسار الديمقراطي ويرفض التوافق على إسم آخر عبر تمسكه بمرشحه وعدم القبول بالبحث بأسماء أخرى".



وتابع "نحن نرفض الاستسلام ولا أحد يطلب منا تسليم البلد 6 سنوات كالسنوات السّت التي سبقت".



واقترح على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية "بدل أن نترشح كلنا أن ننسحب كلنا فهو طرف ونحن طرف وجعجع طرف وباسيل طرف ونحن بحاجة الى شخصية تجمع كل الناس".



وقال النائب مروان حمادة "النيات التي تبادلنها تبدو ملتقية حول مستقبل لبنان وحول نظرتنا للخروج من أزمة الفراغ ومحاولة ايجاد الطريق الى التشاور الذي يؤدي الى جلسات تؤدي الى انتخاب "رئيس تسوية"".











