ميقاتي في الأردن للمشاركة في أعمال مؤتمر "الإستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في أعمال مؤتمر "الإستجابة الإنسانية الطارئة في غزة" الذي سوف يعقد اليوم وغدا، بدعوة مشتركة من الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وقد وصل رئيس الحكومة الى مطار الملكة علياء في عمان مع وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير البيئة ناصر ياسين.



وأقيمت لرئيس الحكومة مراسم الاستقبال الرسمية، وكان في استقباله في المطار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي، أمين عمان يوسف الشواربة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان والسفير اللبناني لدى الأردن يوسف اميل رجي.