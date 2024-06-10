باسيل: من ينتظر تسوية ويقول إنها آتية فانتظاره "غير عقلاني"..

أكد النائب جبران باسيل ان "من ينتظر تسوية ويقول إنها آتية فهذا انتظار "غير عقلاني"، وغير محسوب فيمكن أن تأتي تسوية قريبة ولا تنتج حلاً".



وقال بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة "توافقنا على ان التفاهم أفضل بكثير من الإنتخاب، والأهم تأمين نجاح العهد إلى جانب تأمين الإنتخاب".



واضاف ""منّي حامل مبادرة ومش شغلتي" ولكن نسعى أن نعمل مع الجميع لتتميم الاسحقاق الدستوري".



واعتبر ان "التسوية الحقيقية هي التفاهم بين اللبنانيين ولا يمكن أن ننجح باتتخاب رئيس إلا بالتوصل الى تفاهم والتفاهم يكون على رئيس توافقي".

وردا على طرح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية حول ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بصفته الأكثر تمثيلا، قال باسيل: "من يريد أن يقدم هكذا طرح يجب أن يقوم بحسابات دقيقة. طرحنا سابقا على فرنجية السير بمبدأ الأقوى مسيحيا لكنه لم يوافق على الطرح، فلماذا يوافق اليوم؟". وأضاف: "كنا بواحد ما بيعرف يحسب، صرنا باثنين".



