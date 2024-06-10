دويهي: "الكل عم يحكي مع الكل".. فلماذا الإصرار على جلسة من خارج الدستور؟

ان ما يحصل حالياً من مبادرات نيابية ولقاءات بين مختلف الكتل النيابية هو ما حصل سابقاً ويجب ان يحصل دائما من ضمن العمل البرلماني وهو ما ترمي اليه في الجوهر مبادرة كتلة الاعتدال.
الكل عم يحكي مع الكل، فلماذا الإصرار على جلسة من خارج الدستور يترأسها رئيس المجلس للبحث بإنتخابات… pic.twitter.com/OIOnWDltdJ
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) June 10, 2024
ان ما يحصل حالياً من مبادرات نيابية ولقاءات بين مختلف الكتل النيابية هو ما حصل سابقاً ويجب ان يحصل دائما من ضمن العمل البرلماني وهو ما ترمي اليه في الجوهر مبادرة كتلة الاعتدال.
الكل عم يحكي مع الكل، فلماذا الإصرار على جلسة من خارج الدستور يترأسها رئيس المجلس للبحث بإنتخابات… pic.twitter.com/OIOnWDltdJ