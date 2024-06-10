دويهي: "الكل عم يحكي مع الكل".. فلماذا الإصرار على جلسة من خارج الدستور؟

اعتبر النائب ميشال دويهي عبر حسابه الخاص على X "ان ما يحصل حالياً من مبادرات نيابية ولقاءات بين مختلف الكتل النيابية هو ما حصل سابقاً ويجب ان يحصل دائما من ضمن العمل البرلماني وهو ما ترمي اليه في الجوهر مبادرة كتلة الاعتدال."



وقال "الكل عم يحكي مع الكل، فلماذا الإصرار على جلسة من خارج الدستور يترأسها رئيس المجلس للبحث بإنتخابات الرئاسة الأولى وبالاسماء؟".



واضاف "على رئيس المجلس الدعوة فوراً لجلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس ولتتحمل جميع الكتل مسؤوليتها التاريخية والوطنية."