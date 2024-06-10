إيران تتوعّد إسرائيل إذا "أقدمت على أي مغامرة في لبنان"

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أقدم الكيان الإسرائيلي على أي مغامرة في لبنان".وتستمر المواجهات على الحدود اللبنانية الفلسطينية بين حزب الله و الجيش الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول، حيث شهدت في الشهر الأخير تصعيدٌ من قبل الحزب، عبر إدخاله أسلحة جديدة على خط المواجهة.