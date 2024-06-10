وقفة تضامنية مع القاضية غادة عون امام قصر العدل

نفذت وقفة تضامنية مع القاضية غادة عون امام قصر العدل، حيث طالبت عون بتطبيق القانون، مشيرة الى أن القرار الذي اتخذه مدعي عام التمييز غير قانوني وقالت اننا نريد اما دولة قانون او مزرعة.



ويذكر أن الهيئة العليا للتأديب التي كان من المفترض بها النظر في ملف القاضية اليوم لم تنعقد، وذلك لاستكمال النظر بطلب الرد المقدم امامها من قبل عون بحق الرئيس سهيل عبود.