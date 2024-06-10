فرنجية عرض والسفير الإيراني المستجدات

إستقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في دارته في بنشعي السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس وأنطوان مرعب.



وكان عرض شامل لكل المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في لبنان والمنطقة.

