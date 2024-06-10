نعيم قاسم يتطرق إلى اسقاط المسيّرة هيرمز 900

تطرّق نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اسقاط المسيّرة هيرمز 900، في لقاء مع صحافيين.



وتحدث قاسم ايضاً عن استهداف الطائرات الاسرائيلية.