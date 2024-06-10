اجتماع في بيت الكتائب المركزي بين نواب المعارضة ووفد من لبنان القوي برئاسة باسيل

عُقد في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل على الكتل النيابية، اجتماع مع ممثلين عن كتل المعارضة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل والنواب سليم الصايغ، الياس حنكش، غسان حاصباني، ميشال معوض، فؤاد مخزومي ميشال الدويهي وبلال الحشيمي، ومن جانب تكتل لبنان القوي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، النائبة ندى البستاني، النائب جورج عطالله، النائب السابق إدي معلوف ومستشار باسيل أنطوان قسطنطين.