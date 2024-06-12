هجوم صاروخي من لبنان على اسرائيل: إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية خلال دقائق (فيديو)

أُطلقت نحو 90 قذيفة صاروخية من لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة، غداة غارة أسفرت عن مقتل قيادي بارز في حزب الله.

وأعلنت المقاومة الإسلامية استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلنت استهداف مصنع ‏‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة، بالاضافة إلى مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.



وأشار الجيش الاسرائيلي من جهته إلى "اعتراض بعضها بينما سقط بعضها في عدة مناطق شمال البلاد وتسبب في اشتعال حرائق في عدة مناطق".